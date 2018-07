Berlin (AFP) Trotz des Konflikts in der Ostukraine schließt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zusätzliche Wirtschaftssanktionen größeren Umfangs gegen Russland vorerst aus. Zwar seien Sanktionen gegen weitere Einzelpersonen denkbar, die an den "illegalen" Präsidentschafts- und Parlamentswahlen vom 2. Oktober in den ostukrainischen Rebellengebieten mitgewirkt hätten, sagte Merkel am Dienstag in Berlin. Dies werde auch gerade geprüft. Darüber hinaus aber seien "weitere Wirtschaftssanktionen im Augenblick nicht geplant".

