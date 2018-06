Ablain-Saint-Nazaire (AFP) Ein Denkmal zum Ersten Weltkrieg mit den eingravierten Namen von 580.000 getöteten Soldaten ist am Dienstag in Nordfrankreich eingeweiht worden. Frankreichs Staatschef François Hollande eröffnete den "Ring der Erinnerung" am Soldatenfriedhof Notre-Dame-de-Lorette im Beisein von Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU). In einer Rede mahnte Hollande, die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg müsse eine stetige Warnung vor neuen Konflikten sein.

