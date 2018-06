München (AFP) Rund acht Millionen Haushalte in Deutschland können sich auf fallende Strompreise im kommenden Jahr freuen. Wie das Vergleichsportal Check24.de am Dienstag in München mitteilte, kündigten bereits 33 Energieversorger an, zum 1. Januar den Strompreis in der Grundversorgung zu senken. Da die Frist zur Veröffentlichung der neuen Preise erst kommenden Montag ablaufe, könnten noch weitere Strompreissenkungen folgen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.