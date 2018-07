Berlin (AFP) Der Staat verdient beim Neubau von Mietwohnungen einer Studie zufolge ordentlich mit. Bund, Länder und Gemeinden seien für gut ein Drittel der Miete verantwortlich, erklärte das Verbändebündnis Wohnen am Dienstag unter Berufung auf eine Untersuchung des Pestel-Instituts in Hannover. Demnach verbirgt sich in der Miete "eine versteckte Wohn-Steuer": Geld, das die Vermieter beim Bau der Wohnungen an den Staat gezahlt hätten und das sie sich dann von den Mietern zurückholten. Es handle sich um Abgaben, die rund ums Bauen anfallen, wie die Grunderwerbsteuer, die Mehrwertsteuer bei Baustoffen bis hin zu den Sozialabgaben für Bauarbeiter.

