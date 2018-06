London (AFP) Das britische Parlament hat am Montagabend in einer turbulenten Sitzung über eine Reihe von EU-Gesetzen abgestimmt, nicht jedoch explizit über den umstrittenen Beitritt zum Europäischen Haftbefehl. Der britische Premierminister David Cameron hatte zunächst eine Abstimmung darüber angekündigt, angesichts einer drohenden Rebellion europaskeptischer Abgeordneter jedoch einen Rückzieher gemacht. Zwar gewann Cameron die Abstimmung letztlich mit großer Mehrheit, doch stieß sein Rückzieher bei der Opposition sowie in seiner eigenen Partei auf scharfe Kritik.

