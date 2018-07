Köln (SID) - Kölle alaaf: Auch die Fußball-Profis des Bundesliga-Aufsteigers 1. FC Köln begingen am Dienstag den Einstieg in die Karnevalszeit am Elften im Elften und erschienen kostümiert zum Training am Geißbockheim. Mit roten Perücken und Ringelsocken sowie teilweise mit roter Pappnase nahmen die FC-Kicker das Training unter Chefcoach Peter Stöger, der wie seine Assistenten in Lederhose am Spielfeldrand stand, auf.

Um 11.11 Uhr erfolgte am Alter Markt der offizielle Startschuss zum Karneval in Köln. Stöger bat seine Spieler schon um 10.00 Uhr zur Trainingseinheit. Der Geißbockklub hatte auch in dieser Saison wieder ein Karnevalstrikot in Auftrag gegeben, das sich sehr großer Beliebtheit erfreut und schon fast vergriffen ist.

Auch der Ur-Kölner Lukas Podolski verfolgte das im Lager der Nationalmannschaft mit Interesse. "Erst mal an alle ein Kölle alaaf", sagte der Ex-Kölner zu Beginn der DFB-Pressekonferenz und erklärte: "Zu meiner Zeit beim FC war es immer schwer, verkleidet zum Training zu kommen, weil wir immer gegen den Abstieg gespielt haben. Da hätte es nicht gepasst, sonst hätte man von den Journalisten auf die Fresse bekommen."

Im Moment ist der FC Zehnter - übrigens mit 11:11 Toren nach 11 Spielen.