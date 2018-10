Raipur (AFP) Nach einer Massensterilisierung sind in Indien zehn Frauen gestorben. Mehr als 60 Patientinnen wurden wegen Komplikationen ins Krankenhaus gebracht, 24 von ihnen schwebten in Lebensgefahr, wie ein Regierungsvertreter des Bundesstaates Chhattisgarh, wo die Eingriffe vorgenommen worden waren, am Dienstag sagte. Die Ursache für den tragischen Ausgang der Behandlung war zunächst unklar, vier ranghohe Mitarbeiter der Gesundheitsbehörden wurden vom Dienst suspendiert.

