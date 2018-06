Rom (AFP) Nach erneuten heftigen Unwettern sind im norditalienischen Ligurien zwei Menschen als vermisst gemeldet worden. Heftige Regenfälle sorgten seit Montagabend in einigen Gemeinden südlich von Genua für Erdrutsche, Dutzende Menschen wurden nach Angaben der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Die Armee entsandte am Dienstag zur Unterstützung der Rettungsmannschaften Soldaten in die Unwettergebiete.

