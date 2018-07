Bogotá (AFP) Der Sohn des berüchtigten kolumbianischen Drogenbarons Pablo Escobar ist nach eigenen Worten von seinem Vater schon in jungen Jahren gewarnt worden, niemals in dessen kriminellen Fußstapfen zu treten. "Ich habe tausende Briefe von ihm aufgehoben, in denen er mir Ratschläge gab", sagte Juan Pablo Escobar Henao der Nachrichtenagentur AFP. "Er hielt mich dazu an zu studieren, ein guter Mensch zu werden, mich von Drogen fernzuhalten." Der einst meistgesuchte Drogenverbrecher der Welt habe gar "seinen Gefolgsleuten mit dem Tod gedroht, sollten sie vor meinen Augen einen Joint rauchen".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.