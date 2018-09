Tel Aviv (dpa) - Die Anschlagsserie in Nahost reißt nicht ab. Palästinensische Angreifer haben bei zwei Messerangriffen zwei Israelis getötet. In Tel Aviv wurde am Vormittag ein Soldat niedergestochen, der später im Krankenhaus starb. Wenig später starb eine junge Israelin, als ein Palästinenser im südlichen Westjordanland auf Wartende an einer Haltestelle einstach. Die Sicherheitskräfte sind aus Furcht vor neuen Unruhen in Israel und den Palästinensergebieten in erhöhter Alarmbereitschaft. In den letzten Wochen hatten Palästinenser dreimal mit Autos Passanten gerammt.

