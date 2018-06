Wiesbaden (dpa) - An den Ermittlungen gegen den Untergrund-Marktplatz Silk Road 2.0 waren auch deutsche Behörden beteiligt. Rauschgiftfahnder des hessischen Landeskriminalamtes und des Zolls waren deutschlandweit mutmaßlichen Verkäufern, Betreibern und Kunden der Handelsplattform auf der Spur. Am Vormittag wollen die Ermittler in Wiesbaden über ihre Ergebnisse informieren. Den mutmaßlichen Betreiber des Online-Handels Silk Road 2.0 hatte die US-Bundespolizei FBI in San Francisco festgenommen. Silk Road 2.0 war ein Netzwerk, über das illegale Dienstleistungen und Drogen umgeschlagen wurden.

