Rabat (AFP) Ein Jahr nach der Zwangsheirat mit ihrem Vergewaltiger ist eine 17-jährige Marokkanerin von dem Mann mit einem Rasiermesser entstellt worden - weil sie die Scheidung verlangte. Khaloua habe 50 Schnittwunden im Gesicht und an den Händen und Armen, sagte ein Arzt des Krankenhauses in Marrakesch am Dienstag dem nationalen Sender Al-Oula. Nach Medienberichten trug sich der Fall am Freitag zu, der Mann soll seinem Opfer gedroht haben: "Ich schwöre Dir: nach mir wird Dich niemand mehr heiraten."

