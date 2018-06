Chilpancingo (AFP) Die gewaltsamen Proteste im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Ermordung von 43 vermissten Studenten in Südmexiko reißen nicht ab. Demonstranten steckten am Dienstag die örtliche Zentrale der Regierungspartei in der Stadt Chilpancingo im Bundesstaat Guerrero in Brand. Über dem Sitz der Partei der Institutionalisierten Revolution (PRI) stiegen Rauchwolken auf, wie AFP-Reporter berichteten. Mindestens drei Menschen wurden verletzt.

