Teammanager Bierhoff fordert erfolgreichen Abschluss des WM-Jahres

Berlin (dpa) - Oliver Bierhoff hat von den Fußball-Nationalspielern eine konzentrierte und erfolgreiche Leistung zum Jahresausklang gegen Gibraltar und Spanien gefordert. "Nach den verkorksten Auftritten wollen wir einen guten Abschluss haben", sagte der DFB-Teammanager am Dienstag in Berlin. "Es ist für uns wichtig, dass wir drei Punkte gegen Gibraltar einfahren und die Partie gegen Spanien, was ein interessantes Spiel ist, erfolgreich bestreiten", sagte Bierhoff. Am Tag nach der Ehrung durch Bundespräsident Joachim Gauck und der Premiere des WM-Films gestand Bierhoff, dass es für die WM-Helden schwer sei, "auf Knopfdruck" auf den sportlichen Alltag umzustellen.

Schweinsteiger absolviert erstmals nach Monaten wieder Teamtraining

München (dpa) - Bastian Schweinsteiger hat nach monatelanger Verletzungspause erstmals wieder am Mannschaftstraining des FC Bayern teilgenommen. Mit langer Hose, Handschuhen, Schal und XXL-Stirnband ausgerüstet stand der Fußball-Weltmeister am Dienstag an der Säbener Straße auf dem Feld und absolvierte die Einheit neben den Nicht-Nationalspielern wie Geburtstagskind Philipp Lahm, Franck Ribéry oder Xabi Alonso. Wann Schweinsteiger sein erstes Spiel für den deutschen Rekordmeister in dieser Saison absolvieren wird, ist weiterhin unklar. Zuletzt hieß es, möglicherweise wird der 30-Jährige sogar schon im November wieder auflaufen können.

Afrikas Fußballverband schließt Gastgeber Marokko vom Afrika-Cup aus

Kairo (dpa) - Marokko ist die Gastgeber-Rolle für den Afrika-Cup 2015 entzogen und das Team vom Turnier ausgeschlossen worden. Das teilte der afrikanische Fußballverband CAF am Dienstag auf seiner Homepage mit. Marokko hatte zuvor wegen der Ebola-Epidemie in einigen afrikanischen Ländern auf eine Verlegung des Afrika-Cups um ein Jahr gedrängt. Laut der CAF-Mitteilung seien bereits einige andere Länder an der Ausrichtung des Turniers vom 17. Januar bis 8. Februar interessiert. Die CAF wolle die entsprechenden Bewerbungen nun prüfen und anschließend eine Entscheidung treffen.

Michael Stich hält sich Kandidatur als DTB-Präsident offen

Hamburg (dpa) - Wimbledonsieger Michael Stich hält sich eine Kandidatur für das Präsidentenamt im Deutschen Tennis Bund weiter offen. "Mein Bedürfnis, mich dem deutschen Tennis zur Verfügung zu stellen, hat sich nicht verändert", sagte der 46-Jährige am Dienstag in Hamburg. Ein Amt als Vize-Chef unter dem Kandidaten Ulrich Klaus schloss er aber aus. "Stand heute gibt es zwei Alternativen: Entweder kandidiere ich als Präsident oder gar nicht", sagte Stich. Dieser Gedankenprozess sei noch nicht abgeschlossen, betonte der frühere Profi. Damit könnte es am Sonntag bei der Mitgliederversammlung in Berlin zu einer Kampfabstimmung zwischen Klaus und Stich kommen.

Drei Jahre Haft für gedopte Sportler - Harte Strafen für Hintermänner

Berlin (dpa) - Spitzensportler, die beim Doping erwischt werden, müssen künftig mit bis zu drei Jahren Haft rechnen. Das sieht der Entwurf für ein Antidoping-Gesetz vor, das Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) und Justizminister Heiko Maas (SPD) an diesem Mittwoch in Berlin vorstellen wollen. Das Gesetz, das auch den Besitz von Doping-Mitteln unter Strafe stellt, soll nach dem Willen der Bundesregierung "zur Erhaltung der Integrität des Sports" beitragen. Doping-Ärzten und anderen Hintermännern drohen danach noch härtere Strafen als den Athleten.

Schröder mit 14 Punkten bei Atlanta-Sieg in New York

New York (dpa) - Die Atlanta Hawks mit Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder haben in der nordamerikanischen Profiliga NBA einen wichtigen Auswärtssieg geschafft. Bei den New York Knicks gewann Atlanta am Montag (Ortszeit) mit 91:85. Der ehemalige Braunschweiger Schröder stand vor 19 812 Zuschauern im Madison Square Garden fast 28 Minuten auf dem Feld und erzielte mit 14 Punkten seine bisherige NBA-Karrierebestleistung. Die Hawks haben nun einen ausgeglichene Bilanz.