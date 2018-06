Köln (dpa) - Der heimgekehrte Astronaut Alexander Gerst ist am Abend Montagabend noch bis 23 Uhr medizinisch untersucht worden. Heute gehen die Tests weiter. Von den Ergebnissen hängt ab, ob der 38 Jahre alte Geophysiker die nächste Nacht schon in seiner Kölner Wohnung verbringen darf. Zurzeit hält er sich im neuen Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin in Köln auf. Gerst war gestern in einer Raumkapsel von einem halbjährigen Aufenthalt auf der Internationalen Raumstation ISS zurückgekehrt.

