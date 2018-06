Damaskus (AFP) Seit der Verkündung einer Amnestie für Häftlinge in Syrien vor fünf Monaten sind nach Angaben der Regierung 11.000 Gefangene freigelassen worden. Die Zahl werde sich noch erhöhen, da das Justizministerium weitere Fälle prüfe, sagte der Staatsminister für nationale Versöhnung, Ali Haidar, am Montag in Damaskus der Nachrichtenagentur AFP. Aktivisten bezweifelten diese Angaben und forderten weitere Entlassungen.

