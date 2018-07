Berlin (dpa) - Die Deutsche Bahn will möglichst schnell wieder mit der Gewerkschaft der Lokomotivführer verhandeln. Das sagte Bahnchef Rüdiger Grube in Berlin. Ein Termin stehe aber noch nicht fest. Zuvor hatte GDL-Chef Claus Weselsky seine Kompromissbereitschaft bekräftigt. Bei der Arbeitszeitreduzierung und Entgelterhöhung könne man in einer angemessenen Zeit zu einer Lösung kommen, sagte Weselsky der "Passauer Neuen Presse". Der größte Problem bleibt aber ungelöst: Die GDL will für das gesamte Zugpersonal verhandeln, nicht nur für die Lokführer. Das lehnt die Bahn ab.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.