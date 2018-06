Istanbul (AFP) Viele türkische Autofahrer sind Gurtmuffel: Nach einer Untersuchung des Gesundheitsministeriums in Ankara schnallt sich nur etwa jeder dritte Fahrer oder Beifahrer im innerstädtischen Verkehr vorschriftsgemäß an, wie die Zeitung "Hürriyet" am Dienstag meldete. Neun Prozent gaben an, sich niemals anzuschnallen. Auf türkischen Fernstraßen sind 40 Prozent der Fahrer angeschnallt.

