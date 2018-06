Istanbul (AFP) Nach dem jüngsten Grubenunglück in der Türkei hat ein Gericht Haftbefehle gegen den Bergwerkschef sowie vier weitere leitende Mitarbeiter des betroffenen Unternehmens erlassen. Wie türkische Medien am Dienstag meldeten, lautet der Strafvorwurf auf fahrlässige Tötung. Unter den fünf Beschuldigten, die in Untersuchungshaft genommen wurden, ist auch der Besitzer der Kohlegrube im südtürkischen Ermenek, Saffet Uyar. Drei weitere Mitarbeiter, die ebenfalls zunächst festgenommen worden waren, wurden bis zum anstehenden Gerichtsprozess auf freien Fuß gesetzt.

