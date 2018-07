New York (AFP) Die Familien von im Irak getöteten oder verletzten US-Soldaten haben fünf europäische Banken verklagt, die durch Geschäfte mit dem Iran bei der Finanzierung von Angriffen auf die US-Armee im Irak geholfen haben sollen. Die Klage gegen die britischen Banken HSBC, RBS, Barclays und Standard Chartered sowie gegen die Schweizer Credit Suisse wurde am Montag in New York eingereicht. Die 85 Familien werfen den Banken vor, sie hätten durch Geschäfte mit dem Iran Teheran bei der Finanzierung der libanesischen Hisbollah-Miliz und der iranischen Revolutionsgarden "unterstützt".

