Peshawar (AFP) Bei einem US-Drohnenangriff in den pakistanischen Stammesgebieten an der Grenze zu Afghanistan sind am Dienstag mindestens vier Aufständische getötet worden. Von zwei Raketen seien ein Auto und ein Haus zerstört worden, sagte ein Mitarbeiter der pakistanischen Sicherheitskräfte der Nachrichtenagentur AFP. Das Außenministerium in Islamabad verurteilte die Drohnen-Attacke wie üblich, weil es dadurch die Souveränität Pakistans verletzt sieht. Die USA jagen seit zehn Jahren mit Drohnen Extremisten, immer wieder werden bei den Angriffen auch Zivilisten getötet.

