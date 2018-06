Bamberg (SID) - Die Brose Baskets Bamberg und die Telekom Baskets Bonn haben im Basketball-Eurocup Siege gefeiert, die Artland Dragons und die EWE Baskets Oldenburg gingen am 5. Spieltag dagegen als Verlierer vom Parkett.

Die Bamberger sind in eigener Halle weiter eine Macht. Mit einem souveränen 90:74 (45:32) gegen den direkten Verfolger CAI Saragossa feierten die Franken im dritten Heimspiel den dritten Sieg und festigten mit 3:2 Siegen den zweiten Tabellenplatz in der Gruppe A hinter Spitzenreiter Straßburg (4:0). Bereits gegen Bonn (25 Punkte Vorsprung) und Paris (26) hatte der sechsmalige deutsche Meister hoch gewonnen.

Die Bonner drehten mit einem starken Schlussviertel die Partie und kamen mit einem 85:84 (36:50) beim italienischen Vertreter Pallacanestro Reggiana ebenfalls zu ihrem dritten Erfolg und schoben sich auf Platz drei hinter Bamberg vor. Einen Überraschungscoup verpassten die EWE Baskets Oldenburg. Der Ex-Meister verlor trotz einer Neun-Punkte-Führung sieben Minuten vor Schluss bei Tabellenführer Virtus Rom mit 81:83 (42:43) und kassierte ebenso seine vierte Niederlage wie die Artland Dragons.

Die Quakenbrücker mussten sich vor 2342 Zuschauern in eigener Halle den starken Franzosen von JDA Dijon Basket in einer über weite Strecken offenen Partie mit 76:79 (65:65, 30:35) nach Verlängerung geschlagen geben. Die Dragons und Oldenburg müssen sich in der Rückrunde deutlich steigern, um den Einzug in die Top-32-Runde zu schaffen.

Die Bamberger Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri übernahm vor 6800 Zuschauern in der ausverkauften "Frankenhölle" von Beginn an das Kommando. Nach deutlicher Führung zur Halbzeit gerieten die Gastgeber im dritten Viertel plötzlich in Gefahr, als die Spanier bis auf sieben Punkte herankamen. Doch mit zwei Dreiern stellte Josh Duncan den alten Abstand wieder her. Duncan war mit 21 Punkten auch bester Werfer beim Sieger.

Vier Teams aus jedem der sechs Pools erreichen die Top-32-Runde. Dazu kommen acht Absteiger aus der Königsklasse Euroleague. Der Sieger des zweitklassigen Eurocups erhält einen Startplatz für die Euroleague-Saison 2015/16.