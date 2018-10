Philadelphia (SID) - Dirk Nowitzkis (36) ehemaliger Mitspieler Wayne Ellington (26) trauert um seinen Vater. Wayne Ellington senior (57) war Sonntagnacht in seinem Auto in Philadelphia erschossen worden. Das gaben die Los Angeles Lakers, der neue Klub von Ellington, bekannt. Der 26 Jahre alte Shooting Guard hatte in der Saison 2013/14 insgesamt 45 Spiele für Nowitzkis Dallas Mavericks bestritten.