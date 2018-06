Berlin (AFP) Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) will den beiden extremen Israel-Kritiker, die Linken-Fraktionschef Gregor Gysi im Bundestag drangsaliert hatten, Hausverbot erteilen. Lammert habe ein entsprechendes Verfahren eingeleitet, hieß es in einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung des Bundestages.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.