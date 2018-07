Darmstadt (AFP) Das Landegerät "Philae" ist am Mittwoch wie geplant von der "Rosetta"-Sonde abgekoppelt worden. Das teilte die Europäische Weltraumagentur ESA in Darmstadt mit. Gegen 17.00 Uhr MEZ soll das Gerät dann auf dem Kometen 67P/Tschurjumov-Gerasimenko landen. Wenn das Manöver gelingt, wäre es die erste Landung eines von Menschen geschaffenen Geräts auf einem Kometen in der Geschichte der Raumfahrt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.