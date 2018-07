Nürnberg (AFP) Deutschland hat einer internationalen Umfrage unter Internet-Nutzern zufolge das beste "Marken-Image" aller Industrie- und Schwellenländer. Zurückzuführen sei das vor allem auf "sportliche Spitzenleistungen", heißt es in dem am Mittwoch in Nürnberg präsentierten Anholt-GfK Nation Brands Index (NBISM) hervorgeht. Dabei handelt es sich um eine jährliche Befragung in insgesamt 20 Ländern durch den Kommunikationsberater Simon Anholt und das Marktforschungs- und Consultingunternehmen GfK.

