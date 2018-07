Los Angeles (dpa) - Der Cast um Jason Statham (47, "The Expendables") in der Fortsetzung des Thrillers "The Mechanic" (2011) ist weiter angewachsen.

Wie das US-Branchenblatt "Hollywood Reporter" berichtet, spielen nun auch Tommy Lee Jones ("68, "Men in Black"), Jessica Alba (33, "Sin City 2: A Dame to Kill For") und Michelle Yeoh (52, "The Lady") mit. "Mechanic: Resurrection" soll im Januar 2016 in die Kinos kommen. Die Dreharbeiten unter dem deutschen Regisseur Dennis Gansel (41, "Die vierte Macht", "Die Welle") seien Anfang November in Thailand angelaufen, heißt es. Wie bereits in dem Originalstreifen schlüpft Statham in die Rolle des Auftragskillers Arthur Bishop. Beim ersten Teil führte Simon West ("Lara Croft: Tomb Raider") Regie.