Berlin (dpa) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat die vorletzte Trainingseinheit für das EM-Qualifikationsspiel gegen Gibraltar mit allen 21 Akteuren bestritten.

Bei der Übungseinheit im Amateurstadion des Bundesligisten Hertha BSC waren auch die Gladbacher Christoph Kramer und Max Kruse sowie der Dortmunder Erik Durm dabei. Das Trio hatte am Vortag noch eine individuelle Regenerationseinheit im Hotel absolviert.

Nach einigen Spielformen zu Trainingsbeginn ließ Bundestrainer Joachim Löw die fußballtaktischen Übungen erneut ohne Medien und damit unter Ausschluss der Öffentlichkeit absolvieren. Das Nationalteam wird am Donnerstagvormittag von Berlin aus in den Spielort nach Nürnberg reisen. Dort wird sie auch im Stadion das Abschlusstraining für das letzte Punktspiel des WM-Jahres am Freitagabend abhalten. Am kommenden Dienstag bestreitet der Weltmeister zum Jahresabschluss dann noch ein reizvolles Testspiel in Vigo gegen Europameister Spanien.

