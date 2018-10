Wien (AFP) Aus einer Höhle im Salzburger Untersberg sind die sterblichen Überreste eines Skifahrers geborgen worden, der dort offenbar vor rund 70 Jahren tödlich verunglückte. Polizeisprecher Anton Schentz sagte am Dienstag, die Bergung der Leichenteile und sonstigen Überreste des am 19. Oktober entdeckten Unglücksopfers seien vollständig aus der Höhle in 1600 Metern Höhe in Sicherheit gebracht worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.