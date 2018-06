Washington (AFP) Etwa 200 Offiziere aus mehr als 30 Ländern haben im US-Bundesstaat Florida ihre Beratungen über die gemeinsame Strategie gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) aufgenommen. Sie kamen am Mittwoch auf dem Luftwaffenstützpunkt MacDill in Tampa zusammen, wie das US-Militär mitteilte.

