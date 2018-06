New York (AFP) Das Online-Videoportal Youtube hat offenbar seinen Streit mit unabhängigen Musik-Labels beigelegt. Wie die "Financial Times" am Mittwoch berichtete, schloss Youtube ein Abkommen mit der Musikrechteagentur Merlin, die 20.000 Independent-Labels vertritt, und machte damit den Weg frei für einen Streaming-Dienst. Der Vertrag sei bereits vor einigen Tagen unterzeichnet worden und räume den Indie-Labels günstigere Bedingungen ein als eine erste, im Juni veröffentlichte Version, berichtete die Zeitung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.