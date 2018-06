Kairo (AFP) Nach einem mutmaßlichen Terrorangriff auf die ägyptische Marine werden nach Angaben des Militärs mindestens acht Soldaten vermisst. Die ägyptische Armee erklärte am Mittwoch, eines ihrer Schiffe sei im Mittelmeer angegriffen worden. Bei anschließenden Rettungsaktionen seien fünf Soldaten verletzt in ein Militärkrankenhaus gebracht worden, acht weitere würden noch vermisst und die Suche dauere an, hieß es. Demnach zerstörte die Armee auch die vier Boote der bewaffneten Angreifer und nahm 32 Menschen fest, die anschließend befragt wurden.

