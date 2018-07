Dhaka (AFP) In Bangladesch ist ein flüchtiger Oppositionspolitiker wegen Kriegsverbrechen während des Unabhängigkeitskriegs 1971 zum Tode verurteilt worden. Der Bürgermeister der Stadt Nagarkanda, Zahid Hossain Khokon, wurde am Donnerstag laut der Staatsanwaltschaft in insgesamt zehn Punkten für schuldig befunden, darunter Massenmord, Vergewaltigung und die Zwangskonvertierung von Hindus zum Islam. In sechs Anklagepunkten sei er zum Tode und in den anderen vier Punkten zu 40 Jahre Haft verurteilt worden, sagte Staatsanwalt Mukhlesur Rahman nach dem Urteil.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.