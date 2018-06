Berlin (AFP) Ein deutscher Mitarbeiter des US-Versandhändlers Amazon hat eine Petition auf der Internetseite Change.org gestartet und fordert darin von Amazon-Chef Jeff Bezos einen Tarifvertrag für sich und seine Kollegen. "Ich bin der Meinung, dass ein großer und erfolgreicher Arbeitgeber wie Amazon uns Mitarbeiter respektieren und mit uns auf Augenhöhe verhandeln sollte", heißt es in der Petition von Christian Krähling, der am Standort Bad Hersfeld beschäftigt ist. Amazon müsse das in Deutschland herrschende System der Mitbestimmung akzeptieren.

