Berlin (AFP) Angesichts neuer Spannungen zwischen Israelis und Palästinensern hat Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) vor Antisemitismus in Europa gewarnt. Schon während des Gaza-Krieges im Sommer sei wieder Judenhass zu sehen gewesen, "auch auf deutschen Straßen", sagte Steinmeier bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem italienischen Kollegen Paolo Gentiloni am Donnertag in Berlin. Italiens neuer Außenminister war zu seiner ersten Auslandsreise nach Deutschland gekommen, wo er zusammen mit Steinmeier die OSZE-Konferenz gegen Antisemitismus eröffnete.

