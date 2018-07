Heidelberg (AFP) Die Debatte über die Einführung einer Mietpreisbremse hat einem Bericht zufolge offenbar das Gegenteil befördert. Die "Rhein-Neckar-Zeitung" berichtete in ihrer Donnerstagsausgabe unter Berufung auf eine Studie für die Bundestagsfraktion der Grünen, dass vor allem die Mieten in den städtischen Ballungsräumen künstlich befeuert anzögen. Die Analyse des Mietmarkts in elf Städten ergab demnach, dass die Mieten "zeitlich parallel zu den politischen Ankündigungen bezüglich einer Mietpreisbremse" deutlich anstiegen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.