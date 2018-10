Berlin (AFP) Der Bundesnachrichtendienst (BND) bleibt dabei, dass er im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem US-Geheimdienst NSA keine Daten über Deutsche an die USA weitergeben hat. Bei der in Bad Aibling betriebenen Satellitenausspähung ausländischer Datenströme und beim Anzapfen von Internetkabeln in Frankfurt am Main habe es keinen Abfluss entsprechender Daten gegeben, sagte ein BND-Vertreter nach Angaben des Bundestagspressedienstes am Donnerstag vor dem NSA-Untersuchungsauschuss in Berlin.

