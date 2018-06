Berlin (AFP) In der Debatte um die EU-Mitgliedschaft Großbritanniens hat der frühere Premierminister John Major für ernsthafte Verhandlungen über die künftigen Bedingungen plädiert. "Es ist an der Zeit, unsere Beziehung für die Zukunft ein für alle Mal zu klären", sagte der konservative Regierungschef der Jahre 1990 bis 1997 am Donnerstag laut Redemanuskript bei einer Veranstaltung der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin. Dies sei "keine politische List, um Vorteile und Zugeständnisse von unseren Partnern zu erwirken". Diese müssten vielmehr verstehen, dass die Frustration in Großbritannien "kein Spiel" sei, sagte Major.

