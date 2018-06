Berlin (AFP) Der Bundestag hat die Möglichkeiten des Bundes erweitert, sich finanziell in Hochschulprojekten zu engagieren. Das Parlament votierte am Donnerstag in namentlicher Abstimmung für die Lockerung des im Grundgesetz verankerten, sogenannten Kooperationsverbots in der Bildung. Für die Verfassungsänderung stimmten am Abend 482 von 592 Abgeordneten - damit war die notwendige Zweidrittel-Mehrheit erreicht. 54 Parlamentarier votierten dagegen, 56 enthielten sich.

