Berlin (AFP) Die Deutsche Bahn ist nach eigenen Angaben für den bevorstehenden Winter gerüstet. Das Unternehmen habe mehr als 70 Millionen investiert, damit der Zugverkehr in den nächsten Monaten "möglichst reibungslos" laufen könne, teilte die Bahn am Donnerstag in Berlin mit. Um Bahnsteige, Weichen und Bahnübergänge von Schnee und Eis zu befreien, stünden insgesamt 28.000 Mitarbeiter und externe Dienstleister bereit. Die Schneeräumflotte sei mit 64 Fahrzeugen einsatzbereit. Für die Züge stünden 41 Enteisungsanlagen zur Verfügung.

