Paris (AFP) Zum Roboter "Philae", der auf dem Kometen Tschuri gelandet ist, gibt es nach Aussage der französischen Raumfahrtbehörde CNES "drei gute Nachrichten". Unter anderem funktioniere die Energiezufuhr über die Solarpanele gut, teilte das CNES am Donnerstag in Paris mit. Es laufe aber auch noch ein "Check-up" insbesondere zu den Ankerharpunen des Forschungsroboters, der am Mittwoch mehr als 500 Millionen Kilometer von der Erde entfernt erfolgreich auf dem Kometen 67P/Tschurjumov-Gerasimenko gelandet war.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.