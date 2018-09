Berlin (AFP) Fast jeder bezahlt inzwischen in der einen oder anderen Form bargeldlos, drei von vier Deutschen fühlen sich dabei aber nicht ganz wohl. Einer am Donnerstag veröffentlichten Emnid-Umfrage im Auftrag des Verbraucherzentrale Bundesverbands zufolge sehen 76 Prozent aller Befragten Defizite beim Datenschutz, wenn sie per EC-Karte, Kreditkarte, Online-Überweisung oder Online-Bezahldienst zahlen. Fast ebenso viele, 73 Prozent, zweifeln, ob ihr Geld beim bargeldlosen Bezahlen auch wirklich sicher ist. Die Verbraucherschützer fordern, der digitale Verbraucheralltag müsse "so praktikabel und sicher sein wie möglich" - die Bundesregierung müsse Verbraucheranliegen einen höheren Stellenwert in ihrer Digitalen Agenda einräumen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.