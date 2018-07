Ayotzinapa (AFP) Die Eltern von 43 mutmaßlich ermordeten Lehramtsstudenten haben am Donnerstag eine Protesttour durch Mexiko begonnen. Hunderte Unterstützer verabschiedeten einen ersten Buskonvoi mit Angehörigen und Kommilitonen der Pädagogischen Hochschule in Ayotzinapa im südlichen Bundesstaat Guerrero. Die Eltern bekräftigten, dass sie den Behörden misstrauten und ihre Söhne noch am Leben sein müssten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.