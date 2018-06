San Francisco (AFP) Auch in Deutschland wertet Facebook künftig Internetaktivitäten seiner Nutzer abseits des sozialen Netzwerkes aus und stimmt darauf die geschalteten Anzeigen ab. Das Surfverhalten der Mitglieder wird zudem nun auch in Frankreich, Irland, Kanada und in Australien bei der personalisierten Schaltung von Werbung berücksichtigt, wie Facebook am Donnerstag mitteilte. Bislang erstellte Facebook die Werbeprofile seiner Nutzer vor allem auf Grundlage der Aktivitäten auf dem sozialen Netzwerk.

