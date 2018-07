Gütersloh (AFP) Der Gewinn des Medienriesen Bertelsmann ist im dritten Quartal stark geschrumpft, nach Angaben des Unternehmens vor allem wegen einer im Sommer in Ungarn verabschiedeten Sondersteuer auf Werbung. Davon sind die Fernsehaktivitäten der RTL Group in Ungarn betroffen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

