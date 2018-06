Karlsruhe (AFP) Die Eltern der 2008 auf dem Bundeswehr-Segelschulschiff "Gorch Fock" tödlich verunglückten Offiziersanwärterin Jenny Böken können keine Anklage gegen den Schiffsarzt erzwingen. Die Einstellung der Ermittlungen war rechtmäßig und mit dem Grundgesetz vereinbar, befand das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe in einem am Donnerstag veröffentlichten Beschluss. (Az: 2 BvR 1568/12)

