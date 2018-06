Hamburg (AFP) Der wegen des Wunschs nach einem Spenderherz von seinen Eltern aus der Türkei nach Deutschland gebrachte zweijährige Muhammet Eren D. ist tot. Das Kind sei am Mittwoch in seiner türkischen Heimat gestorben, teilte der Anwalt der Familie am Donnerstag in Hamburg mit. Zuvor sei die Familie am Montagabend mit dem sterbenden Jungen in die Türkei zurückgekehrt.

