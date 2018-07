Berlin (AFP) Deutsche Umwelt- und Klimaschutzverbände haben den schwedischen Energiekonzern Vattenfall zur Stilllegung und Abwicklung seiner Braunkohlesparte in Deutschland aufgefordert. Ein Verkauf sei keine Lösung und für den Klimaschutz "ein Nullsummenspiel", schrieben der WWF Deutschland, Bund, Nabu, Germanwatch und andere in einem am Donnerstag in Berlin veröffentlichten offenen Brief an das Unternehmen.

