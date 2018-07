Berlin (AFP) Der irische Rockstar Bono ist offenbar mit einem beschädigten Flugzeug in Berlin gelandet. Mehrere Zeitungen in der Hauptstadt berichteten am Donnerstag, der Privatflieger des U2-Sängers habe am Vortag beim Anflug auf den Flughafen Schönefeld eine Heckklappe verloren. Ein Flughafensprecher bestätigte, dass ein Learjet ohne Heckklappe in Schönefeld gelandet sei. Zu den Passagieren machte er keine Angaben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.