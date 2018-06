Darmstadt (AFP) Der Forschungsroboter "Philae" ist am Mittwoch offenbar gleich dreimal auf dem Kometen 67P/Tschurjumov-Gerasimenko gelandet. Zweimal wurde das Landegerät der europäischen Kometensonde "Rosetta" wieder in den Weltraum zurückgestoßen, wie der "Philae"-Landermanager Stephan Ulamec am Donnerstag in Darmstadt mitteilte. Zwischen der ersten und der zweiten Berührung der Kometenoberfläche lagen demnach rund zwei Stunden, zwischen der zweiten und dritten Bodenberührung etwa sieben Minuten. Seit Donnerstagmorgen empfange das Darmstädter Kontrollzentrum "wie erwartet" wieder Signale von "Philae", sagte Ulamec.

